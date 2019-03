Mazerolle : "Les Français et le président ne parlent pas le même langage, ils ne se comprennent pas"

La consultation nationale dans le cadre du Grand débat national touche bientôt à sa fin. D'emblée, une partie de la majorité redoute les décisions d'Emmanuel Macron. Bien que le président participe à de nombreux débats et que ses propos soient intelligents, cela ne répond pas aux attentes des Français. Ses idées sont "incompréhensibles et rebutantes pour ceux qui appartiennent à la France qui bat, qui perd, qui sont largués et déboussolés par la culture macroniste du succès" selon Olivier Mazerolle. Quelle sera l'issue de cette crise ? Emmanuel Macron parviendra-t-il à réunifier le pays ?



Ce dimanche 31 mars 2019, Olivier Mazerolle dans sa chronique "L'édito", est revenu sur le problème de communication entre les Français et Emmanuel Macron. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 31/03/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.