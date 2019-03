Mazerolle : "Pour Emmanuel Macron et son gouvernement, la fin du Grand débat va être une période décisive"

Le Grand débat national est une forme de défouloir où tout un chacun peut dire ce qu'il veut. Olivier Mazerolle affirme qu'il fait "contre-poids au mouvement des gilets jaunes en mobilisant beaucoup de monde". Cependant, à partir du 16 mars, il faudrait faire un tri de toutes les idées et les propositions qui ont émergé. "Pour Emmanuel Macron et sa majorité, cette période sera décisive. Celle où il ne faudra pas se tromper pour décevoir", commente l'expert. Comment le gouvernement compte-t-il procéder ? Qu'en est-il des propositions soulevées ?



Ce samedi 9 mars 2019, Olivier Mazerolle dans sa chronique "L'édito", nous parle de la fin du Grand débat national et de l'importance du tri des propostions soulevées. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 09/03/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.