McKinsey : quel est ce cabinet de conseil sollicité par le gouvernement pour la vaccination ?

La société McKinsey, qui conseille les plus grandes entreprises mondiales comme des gouvernements ou institutions, a été fondée en 1926 à Chicago. Aujourd’hui, le cabinet est implanté dans 65 pays et compte plus de 30.000 salariés. Présent en France depuis 1964, il a des bureaux à Lyon et à Paris.

Les activités du groupe sont divisées en une vingtaine de pôles sectoriels (aérospatial et défense, automobile, industrie minière ou pétrolière, médias, ONG, tourisme, logistique et infrastructures de transport...) et douze pôles de compétences fonctionnels (marketting et vente, risques, stratégie et finance d'entreprise, développement durable...).