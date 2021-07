Mélenchon, Aliot, Dupont-Aignan... ils s'opposent à la vaccination obligatoire des soignants

Le gouvernement y réfléchit sérieusement, et la majorité des médecins interrogés sur les plateaux de télévision y sont favorables. Mais dans la classe politique, la vaccination obligatoire des soignants ne fait pas l'unanimité. Alors que l'exécutif consulte depuis ce lundi et travaille à un projet de loi en ce sens face à la menace d'une quatrième vague due au variant Delta, les deux extrêmes de l'échiquier politique s'y opposent.

Vendredi 2 juillet sur franceinfo, le député La France insoumise Alexis Corbière s'est dit "agacé que ceux que nous avons applaudis à 20h" pendant le premier confinement soient "la cible d'attaques que je considère comme injustes, comme s'ils étaient des têtes folles qui n'étaient pas responsables. Pourtant, les chiffres que nous avons montrent que 57% des personnels des Ehpad seraient d'ores et déjà vaccinés, et 64% des personnels de santé (chiffres de la Fédération hospitalière de France, ndlr)", a-t-il argumenté, ajoutant : "Donc on est dans un mouvement de vaccination qui est tout à fait normal."

Auprès de 20 Minutes, le député LFI Eric Coquerel a indiqué ne pas comprendre "cette logique de culpabilisation de professionnels de santé qui ont déjà beaucoup donné depuis le début de la crise". Il craint que cela renforce le risque de fracture entre les Français et "la défiance à l'égard des autorités". Il plaide plutôt pour "un effort pédagogique supplémentaire pour convaincre".

Lundi soir, les députés La France insoumise ont rappelé leur opposition dans un courrier adressé au Premier ministre. "Pourquoi eux et pas les autres catégories au contact d ’un public nombreux comme le sont par exemple les enseignants ou les parlementaires ? Pourquoi faire des praticiens de la santé les vecteurs centraux de la contamination ? Quelles raisons aurait la France de ne plus suivre les préconisations de l ’OMS contre l ’obligation de vacciner ?", écrivent notamment Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot.