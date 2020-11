Mélenchon candidat : "Macron s'est ouvert une bonne bouteille", ironise Olivier Faure

Car pour le député de Seine-et-Marne, qui a déjà toutes les peines du monde à convaincre les siens de sa stratégie de "dépassement du PS", cela ne fait aucun doute. "La gauche et les écologistes, s'ils veulent gagner, ont besoin de se rassembler" : "On ne rassemblera la gauche qu'à une seule condition : c'est de faire ensemble, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un choix tellement différent", assure-t-il. Il déplore ainsi que le chef de file de La France insoumise qui conditionne, cette fois, sa participation à la course présidentielle à une "investiture populaire" de 150 000 personnes, "déroule le tapis rouge sous les pieds d'Emmanuel Macron".

Sur toutes les candidatures pressenties au Parti socialiste, d'Anne Hidalgo à Arnaud Montebourg, Olivier Faure "souhaite que ce soit le ou la meilleur(e) d'entre nous [...] qui puisse, demain, incarner pour tous et gagner" : "Il y a beaucoup de talents encore dans cette famille [...]La seule question qui compte, c'est comment on fait pour avancer ensemble". Une inclinaison donc à jouer solidaire que cavalier seul : "Les choses peuvent se passer très différemment de ce qui est projeté jusqu'ici, assure-t-il. À une seule condition : que chacun mette son ego de côté". Un voeu pieu, alors que Jean-Luc Mélenchon a damé le pion de tout le monde, profitant du vide au PS et des incertitudes dans le camp écologiste.