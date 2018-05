Mélenchon choisit de ne pas réagir à l'attaque de Malik Boutih, qui l'accuse de "biberonner la jeunesse à la haine"

invité à réagir au tweet d'un internaute qui disait "M. Mélenchon, vous vivez (très bien) de la politique depuis toujours. Pourquoi tant de haine pour le système ?", le président de la France Insoumise a fait cette réponse. "C'est une phrase qui est très caractéristique et que je ne récuse pas. Quand on dit : 'Vous avez été longtemps député'. Pardon, je n'ai pas vécu du système ! J'ai été élu et j'ai combattu depuis le premier jour, y compris l'assemblée dans laquelle j'étais. Alors je vous pose la question dans l'autre sens : 'La morale maintenant, c'est profite et tais-toi ?'. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette vision du monde ?", s'insurge-t-il.