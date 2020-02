Menacé de mort après la visite de Macron, le maire de Saint-Gervais porte plainte : "J’irai jusqu’au bout"

Jean-Marc Peillex est en colère. Et n'entend pas se laisser faire. Le maire de Saint-Gervais est la cible d'innombrables messages de haine, d'insultes et de menaces de mort depuis la visite d'Emmanuel Macron il y a quelques jours dans la commune. Sur LCI, l'intéressé a annoncé qu'il allait déposer plainte. "J'irai jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer. Il faut que les Français commencent à se réveiller. On en a assez d'être manipulés."

Le nombre de messages qui s'accumulent notamment sur son compte Facebook dépasse plusieurs centaines. "Ce ne sont pas des personnes qui sont visées, ce sont des institutions. Les messages obscènes, de menace de mort avec des faux comptes, sont en direction non pas d'Emmanuel Macron et Jean-Marc Peillex mais en direction du président de la République et de tous les maires de France."

La semaine dernière, l'élu avait publiquement condamné les messages d'insultes destinés au président de la République qui avaient été peints sur les routes de sa commune.