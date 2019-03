VIDÉO - Menaces américaines sur la taxe Gafa : "Ce chantage ne sert à rien" assure Bruno Le Maire sur LCI

Le ministre d'Emmanuel Macron a également regretté qu'à ce sujet tous les membres de l'Union européenne n'aient pas pu trouver d'accord. Le Danemark, la Suède, l'Irlande et la Finlande ont en effet fermé la porte à cette initiative de législation européenne pour taxer les Gafa. "Je regrette qu’une minorité puisse bloquer l’immense majorité des Etats européens qui étaient favorables à cette taxation du digital. C’est bien la preuve que les règles européennes doivent changer, que nous devons passer à la majorité qualifiée sur ces décisions, et plus l’unanimité" a déclaré Bruno Le Maire, arguant qu'une loi européenne et non plusieurs lois nationales à ce sujet "aurait rendu l’Europe plus forte et plus crédible".