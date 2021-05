"Les bracelets anti-rapprochement n’ont pas vocation à rester dans les tiroirs", réagit Dupond-Moretti après le féminicide de Mérignac

Trois jours après le féminicide survenu à Mérignac, le garde des Sceaux a fait un point sur la lutte contre les violences intrafamiliales depuis le tribunal judiciaire de Rouen. Alors que de graves lacunes sont pointées du doigt dans le meurtre de Chahinez, le gouvernement a lancé jeudi une mission d'inspection pour examiner comment cette mère de trois enfants a pu être brûlée vive par un mari violent qui avait été condamné et emprisonné il y a moins d'un an pour violences conjugales. Et s’il y a eu des manquements "je n’aurai pas la main qui tremble", a assuré Eric Dupond-Moretti ce vendredi.

Plusieurs questions ont été soulevées dans cette affaire : la victime n'était pas munie de téléphone grave danger, son mari n'avait pas été équipé d'un bracelet anti-rapprochement et son arme ne lui avait pas été confisquée. S'exprimant plus particulièrement sur les bracelets anti-rapprochement, le ministre de la Justice a déclaré : ils "n’ont pas vocation à rester dans les tiroirs. Et je le rappellerai à nos magistrats dans les heures qui viennent". La chancellerie avait indiqué jeudi à LCI que sur les 1000 bracelets disponibles seuls 45 étaient actifs à ce jour.