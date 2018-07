"Mes problèmes de santé ne concernent que moi" : le patron de la Commission européenne Jean-Claude Juncker appelle au "respect"

Le président de la Commission a nié tout lien entre ses problèmes pour se déplacer et l'alcool. "C'était correct mercredi dernier et c'est correct ce matin et ce sera correct ce soir et demain matin", a martelé mercredi Jean-Claude Juncker. Il y a quatre ans, l'ancien ministre des Finances des Pays-Bas Jeroem Djisselbloem, l'avait qualifié de "fumeur et (de) buveur invétéré", alimentant les attaques de ceux qui lui prêtent une dépendance à l'alcool. En juin dernier, l'intéressé avait lui-même précisé avec franchise qu'il aurait préféré être saoul que d'avoir à ce point mal au dos.