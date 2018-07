Méthode Macron : les syndicats se rebiffent

Pour la première fois, les dirigeants des huit principales organisations patronales et syndicales se sont réunis mercredi autour d'une table. Ils pointent l'intransigeance du gouvernement sur les dernières discussions, notamment sur la formation professionnelle, et dénoncent "l'hypercentralisation des décisions". Avant de négocier sur les prochaines réformes, ils veulent "savoir ce que le gouvernement a dans la tête". Faut-il s'inquiéter pour la suite des actions de l'Etat ? Quid du climat social actuel ? Quels sont les projets des syndicats ?



