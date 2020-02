Meyer Habib recadré par Clémentine Autain après avoir traité des élues de gauche de "petites connes" à l'Assemblée

Les débats sur la réforme des retraites virent parfois aux règlements de comptes personnels. Le dernier en date a opposé le député UDI-Agir Meyer Habib aux élues de gauche Clémentine Autain (LFI), Esther Benbassa (EELV) et Elsa Faucillon (PCF). Ce mercredi, ces dernières, déguisées en célèbre "Rosie la riveteuse", ont participé aux abords de l'Assemblée nationale à une action chorégraphiée pour dénoncer la réforme des retraites sur l'air de "A cause des garçons", transformé en "A cause de Macron". Le député des Français de l'étranger a alors estimé dans un tweet accompagné du hashtag #ACauseDesPetitesConnes qu'elles piétinaient la République et ses valeurs et étaient "indignes de porter l'écharpe".

Ce jeudi dans l'hémicycle, il a maintenu. "Parce que c’était sur l’air de ‘A cause des garçons’ et j’ai tweeté, oui, ‘A cause des petites connes’ parce que c’est bien le minimum qu’on puisse…", a-t-il confirmé au micro, sans terminer sa phrase. Clémentine Autain a répondu : "Nous savons que monsieur Habib ne pratique pas l’humour mais la caricature en permanence et l’insulte, et donc je maintiens mes propos : traiter des parlementaires de petites connes sur les réseaux sociaux est à la fois sexiste et insultant." Marie-George Buffet (PCF) a tancé des "propos vulgaires" d'un député n'acceptant "pas que des femmes se lèvent pour dire ce qu'elles pensent".