Michèle Rubirola, itinéraire d'une outsider devenue maire de Marseille

La place ne lui était pas destinée. Michèle Rubirola, propulsée tête de liste du Printemps marseillais, vaste coalition de gauche, en janvier, a été élue maire de Marseille samedi 4 juillet, au terme d'un scrutin rythmé par les tensions et les rebondissements. Cette écologiste (ex-EELV) devient ainsi la première femme à la tête de la métropole des Bouches-du-Rhône, et offre à la gauche sa première victoire en 25 ans dans la cité phocéenne.

A Marseille, cette mère de trois enfants s'oppose à la construction d’un parking sous un parc de la ville et à l’abattage d’arbres. Elle a initié l’installation pour la première fois dans la cité phocéenne de ruches en milieu scolaire. Elle fait partie d'une association qui s’active pour trouver des logements aux personnes exclues, séropositives ou atteintes de maladies mentales, et elle préside "Europe Social Projet Recherche Innovation", une association qui travaille avec les personnes vivant dans la rue.

Sportive accomplie, basketteuse et membre de la première équipe mixte de l’Olympique de Marseille, elle adhère aux combats des mouvements altermondialistes et écologistes dans les années 1970. Elle rejoint le plateau du Larzac, manifeste au site nucléaire de Creys-Malville, participe aux rassemblements contre les barrages sur la Loire. Féministe, elle se bat pour la libéralisation de l’avortement et la contraception. Elle rejoint les Verts en 2002. "Le domaine social a toujours été aussi important pour moi que le combat écologiste", déclare-t-elle à 20 Minutes .

Dans son programme, l'écologiste - exclue d'EELV lorsque le parti a quitté le Printemps marseillais pour lancer son propre rassemblement écologiste et citoyen - a fait campagne en promettant de faire de Marseille une ville "plus juste et plus verte". Elle a promis de desservir tous les quartiers par les transports en commun, de rendre ces derniers gratuits, de lutter contre la spéculation immobilière, de "faire revenir la nature en ville" ou encore de miser sur l’éducation pour donner à tous les Marseillais "les mêmes chances de réussite".

Durant sa campagne, Michèle Rubirola est parvenue a obtenir les soutiens de plusieurs figures de la gauche, dont le député LFI Jean-Luc Mélenchon et l'ancienne tête de liste écologiste Sébastien Barles - contre l'avis d'EELV.

Le Printemps avait choisi pour slogan de campagne un message simple et limpide : "La victoire est là". Après le suspense et les longues heures de doutes, la prophétie a fini par se réaliser pour la nouvelle maire de Marseille.