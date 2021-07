"Mieux vaut convaincre que contraindre" : Philippe Martinez opposé à la vaccination obligatoire des soignants

Selon lui, "il faut voir pourquoi une partie des soignants ne veut pas se faire vacciner, il y a certainement des raisons". "Ce sont les mieux placés", estime-t-il. "J'en croise régulièrement dans les Ehpad, il y a des interrogations. Certains pensent que les effets secondaires peuvent poser un problème. Mais on ne peut pas les montrer du doigt aujourd'hui après les avoir applaudis toute l'année dernière. Pourquoi essayer d'imposer plutôt que de discuter ? Et ceci est valable pour l'ensemble de la population."

Alors qu'il n'exclut pas "des réactions au niveau de début 2020" en cas de retour de la réforme des retraites, Philippe Martinez écarte toutefois la possibilité d'appeler à la grève en cas de texte de l'exécutif imposant la vaccination des soignants. "On ne va pas systématiquement appeler à la grève", assure-t-il. "Mais il y a besoin de respecter les soignants. Quand on veut passer des choses en force, c'est un manque de respect et un manque de prise en compte. On abuse un peu de montrer du doigt les soignants après tous les efforts fournis."