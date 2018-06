Migrants, Aquarius... la France pas à la hauteur

Le Défenseur des Droits a par ailleurs plus généralement déploré que "la peur" et l'idée "fausse" d'une "submersion" migratoire "guident les opinons et les choix politiques". Dans son interview, il appelle par ailleurs de ses voeux la "fin" du règlement "injuste et inefficace" de Dublin, qui confie principalement la charge du traitement des demandes d'asile aux pays de première entrée dans l'UE.





Critiques sensiblement identiques de la part de la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo. "La France n'est pas au rendez-vous de son Histoire" sur l'accueil des migrants, estime-t-elle dans une interview au JDD. "Quant à l'Union Européenne, si elle ne fait rien, elle implosera", poursuit-elle à quelques heures d'un mini-sommet sur les migrations à Bruxelles.