Migrants : Gérald Darmanin réclame de l'argent au Royaume-Uni, la presse anglaise y voit une manœuvre électoraliste

"Il faut que nous négociions un traité --puisque M. (Michel) Barnier ne l'a pas fait lorsqu'il a négocié le Brexit-- qui nous lie sur les questions migratoires", a tout d'abord lancé Gérald Darmanin, qui s'est rendu sur ces plages depuis lesquelles des migrants tentent chaque jour de traverser la Manche pour rallier l'Angleterre. Un sujet sensible entre les deux pays : les traversées clandestines de migrants provoquent régulièrement de frictions entre Londres et Paris, qui se sont récemment cristallisées sur la question financière.

"Les 63 millions évoqués par le gouvernement britannique, pour l'instant nous n’en avons pas vu la couleur financière. Pourtant, des gendarmes ont été embauchés en plus, des moyens technologiques ont été achetés pour garder cette frontière", a expliqué Gérald Darmanin. Il a affirmé que la France était "un allié de la Grande-Bretagne" mais "pas son vassal". Et de marquer le coup : "Nous sommes là pour tenir une frontière, c’est vrai. Mais nous sommes pour le faire en complémentarité" avec Londres.

Pour la presse britannique, cette sortie du ministre français ne doit rien au hasard. Pour Sky News, c'est l'approche de la présidentielle qui dicte au gouvernement français cette attitude : "Gérald Darmanin, comme Emmanuel Macron, se concentrent avec acuité sur la façon dont leurs décisions sont perçues par l'électorat français. Les élections approchent à grands pas et il veut interpeller les électeurs du nord de la France, dont le vote peut être volatiles. Peu de gens ici veulent qu'on leur dise que leurs policiers sont sous-performants ou qu'ils devraient prendre des leçons des Britanniques."

Du côté du ministère de l'Intérieur britannique, on reconnait que le soutien à la France est une nécessité. "Avec des centaines de personnes risquant toujours leur vie et faisant la traversée, toutes les parties doivent faire plus", a précisé au Daily Mail un porte-parole, ajoutant que la coopération avec Paris "a conduit à près de 300 arrestations, 65 condamnations et empêché plus de 13 500 traversées".

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a lui insisté sur le fait que le Royaume-Uni travaillait "très efficacement" avec la France pour lutter contre les passages de migrants. "Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons travaillé très efficacement avec le gouvernement français jusqu'à présent", a-t-il déclaré sur Sky News.