Migrants de l'Aquarius : après deux jours de silence, la France tacle l'Italie et se propose d'aider l'Espagne

"Face à l'urgence et à la détresse absolue, la France se serait honorée à faire une exception et à accueillir les passagers de l'Aquarius", a également jugé la députée parisienne Anne-Christine Lang. Sébastien Nadot (Haute-Garonne) a pris pour cible la récente loi Asile et immigration, votée par sa propre majorité et qui a selon lui "abaissé les droits des demandeurs d'asile".