Migrants en Méditerranée : Castaner rejoint Salvini en estimant que les ONG "ont pu se faire complices" des passeurs

Ces propos ne sont pas tout à fait nouveau dans le clan du président de la République. Emmanuel Macron lui-même avait tenu des propos semblables en juin 2018, après que le "Lifeline" le navire d'une organisation humanitaire allemande, a secouru plus de 230 migrants en Méditerranée. "A la fin, on fait le jeu des passeurs en réduisant le coût du passage pour les passeurs. C'est d'un cynisme terrible", avait-il déclaré, alors qu'il s'était refusé à accueillir les migrants de l'Aquarius et s'était renvoyé des responsabilités avec Matteo Salvini sur le sujet.





Des propos qui n'avaient pas manqué de susciter la colère des organisations œuvrant au secours des migrants. Dans une tribune à Libération l'ONG Médecins Sans Frontières (MSF) avait notamment qualifié les propos d' "absurdes et inacceptables". MSF rappelait que "les ONG n’agissent en mer que sur instruction du centre de coordination des secours maritimes italien" et que "les opérations non-gouvernementales ne secourent qu’une minorité de celles et ceux qui sont sauvés en mer, la plupart l’étant par les garde-côtes italiens et des navires marchands."