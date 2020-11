Migrants violemment évacués à Paris : le gouvernement appelle à une solution "sans délai"

Après le choc des images, le temps des solutions ? Les ministres de la Citoyenneté Marlène Schiappa et du Logement Emmanuelle Wargon ont demandé ce mardi une prise en charge "sans délai" pour les centaines de migrants délogés violemment la veille au soir de la place de la République à Paris par les forces de l'ordre. Une évacuation qui fait suite à de nombreuses autres ces dernières années dans la capitale et ses alentours, sans qu'aucune réponse pérenne n'ait jamais été apportée, malgré, déjà, de précédentes déclarations d'intention.

"D'ores et déjà 240 places sont identifiées par le préfet de la région Ile-de-France, en centre d'accueil et d'examen des situations administratives et dans les structures de l'hébergement d'urgence", poursuivent Marlène Schiappa et Emmanuelle Wargon, qui "souhaitent rappeler que les migrants sont des personnes qui doivent être traitées avec humanité et fraternité".

Après avoir évacué ce campement informel en arrachant les tentes à des exilés qui se trouvaient parfois encore à l'intérieur, les forces de l'ordre ont ensuite usé de gaz lacrymogènes et de grenades de désencerclement dans les rues du centre de Paris pour disperser les groupes de migrants et de militants associatifs.

La violence du démantèlement de ce campement, où figuraient essentiellement des hommes afghans qui réclamaient à leur tour un hébergement d'urgence après un précédent démantèlement en banlieue parisienne la semaine dernière, a suscité une vague d'indignation dans le milieu associatif et politique.