Soldats tués au Mali : Jean-Marie Bockel rend hommage à Pierre, "un fils adorable, un fiancé amoureux et un futur papa"

C'est le drame d'une famille, d'une compagne, de parents et de frères et sœurs. Le drame de treize familles en réalité. Ce lundi 25 novembre, treize soldats français sont morts dans un accident d'hélicoptère au Mali, durant une opération menée contre des djihadistes dans le cadre de l'opération Barkhane.

Parmi les treize disparus, figure le fils du sénateur, Jean-Marie Bockel, ancien ministre et maire de Mulhouse. Pierre-Emmanuel Bockel était âgé de 28 ans, était en couple et allait bientôt devenir père. Chez nos confrères de FranceInfo, Jean-Marie Bockel a salué la mémoire de son fils, "le plus merveilleux des garçons".