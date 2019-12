Militaires morts au Mali : ce que l'on sait de la cérémonie d'hommage national lundi aux Invalides

Après le choc, l'heure est désormais au deuil et au recueillement. Un hommage national pour les treize soldats français morts au combat lors d'une collision d'hélicoptères au Mali doit être célébré ce lundi 2 décembre, au lendemain du retour des corps en France. La cérémonie, diffusée sur LCI à partir de 11h, sera présidée par le chef de l'Etat et se déroulera dans la cour d'honneur des Invalides à Paris.

Après un honneur au drapeau et une revue des troupes, le chef de l'État prononcera un éloge funèbre d'une demi-heure, avant de remettre la légion d'honneur à chacun des soldats morts. Il s'exprimera "sur la condition des soldats, les raisons de leur combat et la notion d'héroïsme", a précisé l'Élysée. A l'issue de la cérémonie, il s'entretiendra avec les familles.

C'est donc aux Invalides, symbole militaire de la ville de Paris, que se déroulera cet hommage, comme le veut l'usage. Depuis le 17e siècle, vétérans et blessés de guerre y sont accueillis. L'hommage national est une tradition pour les militaires morts dans l'exercice de leurs fonctions ou au combat.

Environ un millier de places sont réservées pour le grand public, auquel il suffira de se présenter devant les portes des Invalides, ouvertes dès 13h30. Les Parisiens pourront par ailleurs saluer le passage des cercueils sur le pont Alexandre III à 11H30, a précisé l'Élysée, et un écran géant sera installé sur l'esplanade pour retransmettre l'hommage.

Plusieurs personnalités politiques se rendront aux Invalides, et notamment les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy - Valéry Giscard d'Estaing devrait, lui, être absent. Deux ex-Premiers ministres, François Fillon et Bernard Cazeneuve, prendront eux aussi part à la cérémonie.