Militaires tués au Mali : l'hommage des sénateurs au fils de leur collègue Jean-Marie Bockel

L'annonce de la mort des soldats en opération a suscité de nombreux hommages chez les responsables politiques, et notamment chez les sénateurs, qui ont adressé leurs condoléances à leur collègue.

L'ancien ministre et sénateur centriste Jean-Marie Bockel endeuillé après la mort des 13 militaires français au Mali. Son fils, Pierre Bockel, lieutenant du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, fait partie des victimes, a-t-on appris mardi matin, après la confirmation d'une proche de la famille.

"Quel drame, quelle tristesse. Nous serons nombreux lors de ce premier hommage aux 13 militaires décédés, et en solidarité avec le deuil de notre collègue Jean-Marie Bockel", a ainsi écrit la sénatrice socialiste de Paris Marie-Pierre de la Gontrie.

"Stupeur et profonde émotion en apprenant la terrible tragédie de l’accident d’hélicoptères du Mali", a également réagi sur Twitter la sénatrice LR Joëlle Garriaud-Maylam, rendant hommage au "fils d’un excellent ami et collègue au Sénat" et adressant ses condoléances à l'ensembles des familles des victimes.

"Pensées particulièrement émues pour notre ami et collègue Jean-Marie Bockel", a également adressé le sénateur UDI des Hauts-de-Seine Hervé Marseille, avec des pensées pour "toutes les familles, amis et camarades éprouvés par la mort de ces hommes courageux combattant les djihadistes".