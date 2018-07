Mis en examen, Alexandre Benalla peut-il être auditionné en commission d’enquête parlementaire ?

Philippe Bas, président de la commission des lois du Sénat en charge de l’enquête sur Alexandre Benalla, avait déclaré la semaine dernière qu’il était plutôt opposé à l’audition de l’ancien collaborateur d’Emmanuel Macron, en raison du principe de séparation des pouvoirs. Alexandre Benalla a en effet été mis en examen le 22 juillet dernier. Mais ce 29 juillet dans le Journal du dimanche, l’ex-membre du cabinet du Président a déclaré qu’il avait "plutôt envie" d’aller témoigner devant une commission d’enquête parlementaire. "Ils veulent des explications, j’ai de quoi leur en donner" a–t-il ajouté.





Ces propos ont amené Philippe Bas, ce lundi matin avant de procéder à l’audition du préfet des Hauts-de-France, à faire part de ses nouvelles réflexions à ce sujet. S’il estime toujours difficile une telle audition à cause du principe de séparation des pouvoirs et de la "question des droits de la défense" qui pourrait pousser la personne auditionnée sous serment à témoigner contre elle-même, il estime toutefois que cette audition pourrait être "utile pour éclairer les conditions d’organisation, de fonctionnement de la sécurité du président de la République" et "pour mieux comprendre la place de monsieur Benalla dans la hiérarchie des services de sécurité de la présidence de la République et s’il avait un rôle d’interface des services de sécurité du ministère de l’Intérieur". Il a conclu son intervention en ouvrant la porte à une possible audition d'Alexandre Benalla : "Je m’entretiendrai de nouveau avec nos rapporteurs et nous aurons une discussion interne à la commission et puis nous verrons à la rentrée ce qu’il convient de faire."