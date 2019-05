Mise au point : trop de normes dans l'Hexagone à cause de l'Europe ?

On entend souvent que 80% de nos lois émaneraient de Bruxelles. Ce chiffre circule depuis plus de 30 ans, mais il est faux. Selon le calcul de notre cellule de vérification de LCI, le nombre de lois et d'ordonnances de notre pays, qui sont des transpositions de directives européennes, est plutôt autour de 20%. Plus de détails avec Hélène Grégoire.



