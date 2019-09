Mise au point : voit-on les fruits de la politique économique d'Emmanuel Macron dans le budget 2020 ?

JT 20H - Ce dimanche 22 septembre, nous effectuons un décryptage du budget 2020 du gouvernement avec François Lenglet.

La semaine est décidément très chargée pour le gouvernement qui doit boucler son budget 2020. C'est le troisième budget d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on commence à y voir les fruits de sa politique économique ? Qu'en est-il de la réduction du déficit, de la baisse des impôts des ménages et du chômage ?



