Mise en place d'un passeport vaccinal : un débat "prématuré" selon le gouvernement

Islande, Israël, puis bientôt Grèce, Chypre, Danemark et Suède. De plus en plus de pays se dotent d’un passeport vaccinal. En France, le gouvernement se refuse toujours à l’envisager. Le secrétaire d'Etat au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne indique ce mardi 16 février que le débat reste "prématuré" pour la France, où seule une minorité de personnes sont à ce jour vaccinées.

"L'idée de restreindre les flux aux personnes qui sont seulement vaccinées est un débat qui nous paraît prématuré" car "vous avez 4 à 5% de la population européenne vaccinée, les publics les plus fragiles et pas ceux qui le plus spontanément peuvent voyager", a-t-il déclaré lors d'un point presse virtuel sur la relance du tourisme en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca). "Le fait de conditionner le déplacement au fait d'être vacciné est un sujet éthique et pas un petit sujet." Le gouvernement y voit une forme de vaccination obligatoire, ce à quoi il s'oppose. Fin décembre 2020 sur TF1, Olivier Véran avait assuré : "la vaccination ne sera pas obligatoire pour prendre les transports en commun ou aller au restaurant".

Jean-Baptiste Lemoyne plaide surtout pour tenter de fluidifier les dispositifs de tests avant et après un déplacement, avec des tests antigéniques dont la fiabilité s'améliore selon lui ou des outils technologiques qui pourraient faciliter les démarches. Le secrétaire d'Etat a notamment évoqué la possibilité de télécharger son test via un QR code à l'aéroport pour remplacer les tests présentés sur papier et susceptibles de falsification.