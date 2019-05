"Moderniser" la fonction publique : ce que prévoit le projet de loi explosif qui met les fonctionnaires dans la rue

Côté gouvernement, le projet de loi porté par Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, est défendu comme une nécessité pour rendre la fonction publique "plus attractive et plus réactive" face aux "nouvelles attentes" des citoyens. Il pourrait ainsi donner lieu à une dizaine d'ordonnances, visant à moderniser le recrutement, la rémunération, et le licenciement des fonctionnaires.





Le projet de loi prévoit d'augmenter le nombre d'embauches de contractuels issus du privé, et de les englober dans le dispositif de rémunération au mérite. Également envisagé : un "contrat de projet", sorte de CDD de 1 à 6 ans dédié à des missions spécifiques et ponctuelles. Une proposition qui, craignent les opposants, fragilisera d'autant plus les femmes, qui constituent le gros des contrats précaires de la fonction publique.





Le gouvernement prévoit ensuite d’harmoniser les temps de travail à 35 heures, au lieu de 32 comme dans certaines collectivités. Ainsi que de créer des mesures pour "favoriser la mobilité" des agents, au sein de l’administration comme vers le privé. Enfin, cette réforme prévoit l’instauration de la possibilité de ruptures conventionnelles pour les fonctionnaires d’Etat et fonctionnaires hospitaliers volontaires.