Municipales : les Bordelais fustigent la saturation des transports et le manque de propreté

Un après-Juppé marqué par l'incertitude. Alors que la droite gère la municipalité depuis 1947 et n'a jamais eu à affronter de second tour depuis lors, Nicolas Florian, le successeur de l'emblématique maire de Bordeaux est talonné dans les sondages par l’écologiste Pierre Hurmic, soutenu par la gauche. Le choix de LaREM de placer son propre candidat, Thomas Cazenave, en tête de liste, rend le scénario du second tour particulièrement incertain.

Dans ce contexte, plusieurs thématiques ont déjà émergé dans la campagne, du logement aux transports en passant par la transition écologique. Que pensent les Bordelais de leur ville ? Quelles sont à leurs yeux les priorités du prochain mandat ? Pour y voir plus clair, LCI est partenaire de la plateforme Mon avis citoyen, qui leur donne la parole en temps réel et de façon ouverte, et dont le “Manifeste” est à consulter ici. En voici un rapide aperçu, sur la base de près de quelque 148300 contributions collectées à ce jour sur l’ensemble du territoire de cette commune.