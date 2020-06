"Mon objectif c'est d'être maire du Havre, vite" : Philippe sème le doute sur son avenir à Matignon

Edouard Philippe s'est montré en tout cas plus pressé que lors de ses prochaines déclarations. Le 16 juin dernier dans une interview à Paris Normandie, il avait assuré : "J'entends bien redevenir maire dès lors que je ne serai plus Premier ministre." "Donc, je vous le dis : si les électeurs me font confiance, je serai de retour au Havre. Au plus tard en mai 2022, mais peut-être beaucoup plus tôt." Mais il avait ajouté que si Emmanuel Macron pensait qu'il devait continuer sa "mission à Matignon", il "assumerai(t) (s)es responsabilités".

S'il est élu maire du Havre dimanche 28 juin, Edouard Philippe, qui est aujourd'hui conseiller municipal, confiera son fauteuil à Jean-Baptiste Gastinne, qui assure déjà l'intérim depuis 2019. Il prendra le relais l'été prochain, ou en 2022.