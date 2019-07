Quenelle d'or et gâteau nazi : le conseiller municipal Djamel Boumaaz accusé d'antisémitisme

Dans les colonnes du Parisien en revanche, Djamel Boumaaz se montre plus mesuré. "Je ne suis pas antisémite, encore moins judéophobe", assure-t-il. "Je suis seulement lobbyphobe".





Derrière sa "peur des lobbys", Djamel Boumaaz assume "combattre d'une certaine façon le militantimse LGBT". Le 18 mai 2016, il avait démâté le drapeau arc-en-ciel LGBT hissé devant l'Hôtel de ville de Montpellier pour la Journée internationale contre l'homophobie. Le conseiller municipal l'avait ensuite "enterré symboliquement", assurant vouloir "alerter l'opinion publique sur le lobby gay et lesbien qui envahit nos institutions". Un acte fermement condamné par le maire de Montpellier Philippe Saurel et pour lequel Djmael Boumaaz avait été condamné par le tribunal correctionnel à six mois de prison avec sursis et à cinq ans d'inéligibilité. Une sanction finalement cassée en appel pour nullité.