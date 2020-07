Moreno a eu "une conversation de femme à homme" avec Darmanin : "s'il m’a menti, j’en tirerai les conséquences"

"Je me garderai bien de commenter cette affaire de M. Darmanin parce que ce n’est pas mon rôle et que je n’ai pas tous les éléments. La France est un Etat de droit et nous pouvons lui laisser le bénéfice du doute. S’il est reconnu coupable, là, on en reparlera."

"J’ai parlé avec M. Darmanin. J’ai eu une conversation de femme à homme avec lui. Je lui ai dit : ‘Il faut qu’on se parle, là, parce qu’on est dans la même équipe. Ton sujet va être un boulet à porter pour moi, il faut que tu m’expliques ce qui s’est passé.’ Et ce qu’il m’a dit me porte à le croire. Maintenant, je me mets aussi du côté des personnes dont j’ai la responsabilité, les femmes, et si jamais il m’a menti, j’en tirerai toutes les conséquences", déclare la ministre au Parisien.

Interrogée sur le moyen de rassurer les femmes qui voudront porter plainte contre des violences sexuelles et qui pourraient ne plus avoir confiance en la police, elle répond : "C’est un vrai sujet. Si je rencontrais Mme Dati (auteure d'une tribune dénonçant la nomination de Gérald Darmanin, ndlr), je lui dirai : 'Les femmes peuvent porter plainte. Elles seront entendues, on s’occupera d’elles. On ne les laissera pas tomber'. J’ai récemment attrapé notre ami garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, pour lui dire : 'Je vais être un gros caillou dans ta chaussure. Pas une victime ne doit s’interdire ces démarches, il va falloir suivre'."