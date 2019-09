Jacques Chirac en 20 citations

HOMMAGE - Tout au long de sa carrière, Jacques Chirac a prononcé de nombreux discours, et fait beaucoup de confidences sur ses adversaires politiques. LCI a recensé vingt citations restées dans les annales. A l'occasion de son décès, ce 26 septembre, voici celles qui font désormais partie de l'histoire.

L'ancien président de la République Jacques Chirac est mort jeudi 26 septembre à l'âge de 86 ans. Parmi ce qui le différencie de ses prédécesseurs : ses petites phrases bien senties, souvent assassines envers ses adversaires politiques, qu'ils soient de son parti ou non. Voici les vingt plus savoureuses :

Sarkozy, il faut lui marcher dessus, du pied gauche. D’abord, parce que ça porte bonheur et puis parce qu’il n’y a que ça qu’il comprenne" - Phrase citée par Ghislaine Ottenheimer dans "Le Fiasco". Jacques Chirac n’a jamais digéré que son poulain le trahisse en soutenant Edouard Balladur en 1995.

On n’exporte pas la démocratie dans un fourgon blindé" - Phrase adressée à Silvio Berlusconi lors des débats sur la guerre en Irak en 2003.

Ce type, c’est quand même un remède contre l’amour, non ?" - A propos d’Edouard Balladur, ami de 30 ans devenu l'un de ses ennemis en politique.

- Une métaphore pour dire qu’il ne croyait pas aux rumeurs de complots de l’Elysée contre le gouvernement d’alternance, entre 1986 et 1988.

Moi, je ne vois pas tout le temps la main de Mitterrand dans la culotte de ma sœur" - Une métaphore pour dire qu'il ne croyait pas aux rumeurs de complots de l'Elysée contre le gouvernement d'alternance, entre 1986 et 1988.

J’apprécie plus le pain, le pâté, le saucisson, que les limitations de vitesse" - Jacques Chirac, fidèle à son amour de la bonne chère, dans un unterview à l’Auto Journal en août 1977.

Pour moi, la femme idéale, c’est la femme corrézienne, celle de l’ancien temps, dure à la peine, qui sert les hommes à table, ne s’assied jamais avec eux et ne parle pas" - A propos de la sienne, Bernadette Chirac, il déclarera : "Ma femme est un homme politique."

Buvons à nos femmes, à nos chevaux, et à ceux qui les montent" - Cité dans le Nouvel Observateur en 1991.

Soyez gentil de me laisser parler et de cesser d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet" - A Laurent Fabius, alors Premier ministre, lors d'un débat pour les élections législatives en mars 1986.