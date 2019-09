Mort de Jacques Chirac : l'hommage de la classe politique

JT 20H - Après la disparition de Jacques Chirac ce jeudi 26 septembre, les réactions sont nombreuses, et celles de la classe politique ne se sont pas fait attendre, qu'ils soient alliés ou adversaires.

Les hommages se sont succédés tout au long de la journée. Les élus et hommes politiques de toutes obédiences d'hier et d'aujourd'hui ont réagi à cette disparition. D'Alain Juppé qui a accompagné Jacques Chirac tout au long de sa carrière, Nicolas Sarkozy, Jean-Claude Gaudin, François Hollande, Jean-Marie Le Pen en passant par Édouard Philippe, Xavier Bertrand et Philippe de Villiers... En quarante ans de carrière, Jacques Chirac en a croisé beaucoup.



