"Combattant", "humaniste", "un exemple" : les anciens présidents de la République rendent hommage à Jacques Chirac

RÉACTIONS - Jeudi matin, les trois anciens présidents de la Ve République, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont salué la mémoire de Jacques Chirac, disparu à l'âge de 86 ans. Un hommage à l'unisson, malgré des relations parfois tumultueuses avec leur pair tout au long de sa riche carrière politique.

A un moment ou un autre de leur carrière, ils ont ferraillé contre le grand fauve. Mais à l’heure du décès de Jacques Chirac, les anciens présidents de la République, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy et François Hollande, sont à l’unisson, ce jeudi matin, pour saluer la mémoire de celui qui occupa l’Elysée de 1995 à 2007.

"J’ai appris avec beaucoup d’émotion la nouvelle de la disparition de l’ancien président de la République Jacques Chirac. J’adresse à son épouse et à ses proches un message de profondes condoléances", a ainsi écrit Valéry Giscard d’Estaing, 93 ans, et qui a vécu une relation tumultueuse avec celui qui fut son Premier ministre entre 1974 et 1976. Une “cohabitation” entre le centriste et le gaulliste qui s'est terminée dans le fracas et une formule passée à la postérité : “Je ne dispose pas des moyens que j’estime aujourd’hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre”, avait déclaré Jacques Chirac, regard noir et mâchoires serrées, lors d’une lapidaire conférence de presse, annonçant sa démission de Matignon.