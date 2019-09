Pour huit Français sur dix, Jacques Chirac était "un bon président"

QUASI-UNANIMITÉ - La mort de Jaques Chirac, annoncée ce jeudi 26 septembre, attriste près de deux-tiers des Français, qui le considèrent en grande majorité comme un bon président, sympathique et proche des gens.

Un sentiment partagé par 70% des proches du PS et par 65% de ceux EELV. Même constat du côté des extrêmes : les sympathisants de France Insoumise (59%) comme du Rassemblement national (58%) sont majoritairement émus.

La mort de Jacques Chirac n’a pas ébranlé que la classe politique ce jeudi 26 septembre. Au soir de l’annonce, près de 70% des Français affirment être attristés par le décès de Jacques Chirac, montre un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour France Info . Une tristesse qui touche tous les bords politiques. Dans le détail, plus de huit sympathisants des Républicains sur dix (86%) se disent émus de la mort de l’homme politique, un peu plus que les 78% de partisans de la République en Marche.

"Sympathique" et "charismatique"

Une popularité qui découle de l'image "sympathique" qu'il aura laissée . Neuf Français sur dix le perçoivent en effet comme tel, 87% le considèrent comme "proche des gens" et "incarnant bien la France". Sa personnalité est considérée comme "charismatique" par 83% des sondés, et "dynamique" pour 75%.

Les quelques casseroles et autres affaires judiciaires qui ont poursuivi l’ex-chef de l’Etat, de même que son bilan politique , ne semblent pas altérer sa popularité. 79% des sondés estiment que Jacques Chirac a été "un bon président". Un score en hausse par rapport à mai 2015 : 63% des Français jugeaient alors qu’il était un bon chef de l’Etat, détaille France Info.

Six sondés sur dix assurent que c'est l’opposition de Jacques Chirac à la guerre en Irak en 2003 qui les a le plus marqués. Une évolution depuis 2015, note France Info, puisqu’à l’époque les Français n’étaient que 44% à exprimer cette idée. À l'inverse, quand 42% des Français évoquaient en 2015 le face-à-face du président en campagne avec Jean-Marie Le Pen le 21 avril 2001 comme moment marquant, ils ne sont aujourd'hui plus que 30%.

Sondage réalisé en ligne par Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo le jeudi 26 septembre, sur un échantillon de 996 Français.