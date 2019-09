Mort de Jacques Chirac : que devient Martin Rey-Chirac, le dernier héritier du clan ?

HÉRITAGE - Jacques Chirac, décédé ce jeudi 26 septembre à l’âge de 86 ans, laisse derrière lui un unique petit-fils, Martin Rey-Chirac. Fils de Claude Chirac et du judoka Thierry Rey, il entretenait une relation fusionnelle avec son grand-père maternel.

"Je suis fier que le hasard de la vie m'ait fait partager son chemin". C’est ainsi que Martin Rey-Chirac, le fils de Claude Chirac et du judoka Thierry Rey, parlait de son grand-père en décembre 2018 dans un discours ému au musée du Quai Branly pour la remise des prix de la Fondation Chirac (à partir de 5'27 dans la vidéo).

Le jeune homme aujourd'hui âgé 23 ans, que les Français ont longtemps pu voir, depuis leur écran de télé, gambader dans les jardins de l'Elysée, a vécu une enfance privilégiée, entouré de Bernadette et Jacques Chirac, qui deviendra son mentor. Très jeune, il passe beaucoup de temps avec l’ancien président, entre les endroits les plus chics de Paris et les hauts lieux de culture.