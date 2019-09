Mort de Jacques Chirac : une journée d'hommages

JT 20H - L'annonce du décès de Jacques Chirac a bousculé les programmes de tous les médias de notre pays. À 86 ans, l'ancien président de la République a rendu son dernier souffle à Paris.

Il était 11h57 ce jeudi quand l'AFP a annoncé la mort de Jacques Chirac à 86 ans. Les réactions des anonymes et des responsables politiques ont été innombrables. Une journée de deuil national sera organisée lundi, le jour où auront lieu les obsèques de l'ancien président à l'Église Saint-Sulpice à Paris. À 20h, Emmanuel Macron prendra la parole depuis l'Élysée pour rendre hommage à l'ancien président.



