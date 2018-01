Les hommages se multiplient après le suicide de Joan Taris, ex-président du MoDem Gironde

Après neuf années passées à la tête du MoDem Gironde, il n’avait pas reconduit son mandat à l’automne dernier afin de se consacrer à ses fonctions d’élu local au Bouscat et à la Région, précise Sud-Ouest. Interrogé sur le site du MoDem en mars 2016, il évoquait notamment le chantier majeur de la France à ses yeux : "La question majeure (...), c’est l’emploi parce qu’il procure revenu, dignité et insertion dans la société. L’actualité montre une fois encore que notre pays est bloqué. Je rêve d’une économie sociale de marché à la française, où l’efficacité économique est mise au service du progrès social et dans laquelle partenaires sociaux dialoguent et contractualisent et où PME et régions jouent un rôle clé".