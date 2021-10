Mort de l'ancien ministre et homme d'affaires Bernard Tapie : retour sur une carrière incomparable

TOUCHE-A-TOUT - Bernard Tapie, qui s’est éteint ce dimanche 3 octobre à l’âge de 78 ans, était un véritable touche-à-tout. De la politique aux affaires en passant par le sport et le théâtre, il occupait une place particulière dans le paysage médiatique français. Retour sur sa carrière.

Sa gouaille et sa ténacité n’auront cette fois pas suffi. À 78 ans, Bernard Tapie a perdu son combat contre le cancer. Celui que les Guignols de l’info avaient surnommé "Nanard" était au sens propre un touche-à-tout. Chanteur, homme d’affaires, comédien, patron de l’OM, ministre… Qui, à part lui, pouvait se vanter d’avoir embrassé tous ces rôles ? Est-ce parce qu’il avait tutoyé la mort si jeune qu’il disposait d’une telle énergie ? Dans les années 1960, le jeune Bernard qui n'a pas fait d'études – il n'avait même pas le bac – se lance dans la Formule 3. Mais un grave accident, qui le plonge plusieurs jours dans le coma, le conduit à rapidement mettre un terme à sa carrière de pilote. À l’heure où les télévisions ne sont pas encore en couleur, il fait également quelques vaines tentatives dans la chanson. Mais ne s’improvise pas Jacques Brel qui veut…

Un sens inné des affaires

Ses premiers vrais succès sont dans les affaires. Après quelques années à vendre des télévisions, Bernard Tapie se spécialise dans la reprise d’entreprises en difficulté. Avec des méthodes parfois décriées, ce fils d'ouvrier parvient à remettre d’aplomb des sociétés au bord de la fermeture. La plus connue d’entre elles sera Adidas. En 1990, il rachète la marque de sport qui accumule de lourdes pertes. Pendant deux ans, il s’attèle à sa restructuration. Mais en 1992, il est contraint de vendre ses parts. François Mitterrand vient de lui proposer d’être ministre de la Ville, mais à condition qu'il se retire des affaires. Il accepte et confie la gestion de la vente d’Adidas à sa banque, le Crédit Lyonnais. C’est le point de départ d’une rocambolesque affaire judiciaire qui le poursuivra ensuite toute sa vie.

Le goût des challenges

Mais si Bernard Tapie s’enrichit rapidement grâce à un sens inné des affaires, sa soif de notoriété n’est pas encore rassasiée. Dès le début des années 1980, sa réussite et surtout son bagout le poussent à être régulièrement invité sur les plateaux de télévision. Les médias le consacrent même "homme de l’année" en 1984. En 1986, il présente sa propre émission sur TF1, baptisée "Ambitions", dans laquelle il se propose d’aider de jeunes entrepreneurs à monter leur boîte. Parallèlement, ce féru de sport profite du départ de Bernard Hinault de Renault-Gitane pour créer en 1983 l’équipe cycliste La Vie Claire. Sous sa férule, "Le Blaireau" remporte son cinquième Tour de France en 1985. Mais en quête perpétuelle de nouveaux challenges, il en veut encore… En 1986, ce Parisien de naissance accepte de reprendre l’Olympique de Marseille avec la ferme intention d’en faire le premier club français à remporter la Coupe d’Europe.

Une reconversion forcée

Ce ne sera pas facile mais grâce à son argent et son envie, Bernard Tapie bâtit au fil des saisons une équipe de plus en plus compétitive. Et en 1993, le rêve devient réalité. Un coup de tête Basile Boli face au Milan AC propulse l’OM sur le toit de l’Europe. Qu’importe qu’il ait ensuite conduit le club en deuxième division à la suite de l’affaire OM-VA. Presque 28 ans plus tard, les supporters marseillais ne l’ont pas oublié. En apprenant sa maladie en septembre 2017, ils avaient couvert les tribunes du stade Vélodrome de messages d’affection.

Au milieu des années 1990, Bernard Tapie voit sa réussite - et surtout sa fortune - lui échapper. Outre l’affaire OM-VA, dans laquelle il sera condamné à deux ans de prison dont huit mois ferme, il est englué dans les affaires Testut et du Phocéa. Devenu inéligible et ayant l’interdiction de faire des affaires, il doit prendre un nouveau virage. Il s’improvise alors comédien. Claude Lelouch le fait tourner en 1996 dans "Hommes, Femmes, mode d’emploi". Il fait également un détour dans le rap en chantant en 1998 "C’est beau la vie" avec Doc Gynéco. C'est surtout au théâtre et à la télévision que Bernard Tapie va consacrer son temps au cours des années 2000. Sans jamais oublier toutefois son interminable combat judiciaire contre le Crédit Lyonnais. En 2008, un tribunal arbitral lui donne raison. Nanard empoche plus de 400 millions d’euros. Une somme qu’il devra rendre quelques années plus tard en raison d’un arbitrage jugé litigieux et de nouveaux éléments compromettants. Le 9 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Paris prononce une relaxe générale, mais le parquet fait appel. Bernard Tapie, très affaibli, tient à comparaître. Mais son état de santé provoque le report du procès à mai 2021. Un procès en appel qui cette fois-ci se tient malgré l'état de santé de l'ancien ministre et la demande de renvoi de ses avocats.

Un long combat contre la maladie

Pourtant, jamais Bernard Tapie n'a voulu céder à la maladie. "La médecine va à une vitesse incroyable. (...) Celui qui est atteint aujourd’hui d’un cancer dit mortel à court terme, eh bien ce n’est pas sûr. Donc, il faut continuer à se battre", avait déclaré cet optimiste sur le plateau de TF1 en avril 2021. Galvanisé par l'énergie dont il a fait preuve tout au long de sa vie, Bernard Tapie n'a cessé de se battre pour ses proches, refusant de consentir au fatalisme malgré l'angoisse, assurant que la mort ne lui faisait pas peur. Quelques semaines avant sa disparition, l'homme d'affaires avait dû faire face à une autre épreuve. Victime d'un violent cambriolage début mai, avec son épouse, il avait été frappé et ligoté par quatre hommes qui s'étaient introduits dans leur résidence de Seine-et-Marne. "Je n’avais rien fait pour mériter cela", dira-t-il sur le plateau de TF1 quelques jours plus tard.

Forcément, une telle vie ne peut faire l’unanimité. Mais ses détracteurs tout comme ses admirateurs ont toujours été bluffés par sa capacité à rebondir. Quand les épreuves le forçaient à mettre un genou à terre, Tapie le phénix trouvait toujours la force et l’envie de se relever. "Quand on a la chance de savoir faire quelque chose qui à la fois vous fait plaisir et vous nourrit bien, en général, on n’arrête pas de le faire. Ma course en avant est pratiquement le résultat d’une affaire qui se met sur une autre, qui se cumule l'une après l'autre et qui vous amène à ne plus savoir après quoi vous courez", disait-il (déjà) en 1983. Finalement, seule la camarde sera parvenue à faire chavirer cette personnalité hors norme au culot sans limites.

