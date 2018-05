Mort de Naomi Musenga : une marche blanche organisée le 16 mai à Strasbourg

Face aux journalistes, le père, la mère et la soeur de Naomi ont tenu à remercier les médias, mais également les marques de soutien témoignées sur les réseaux sociaux. "Au-delà du collectif, du rassemblement de personnes, il y a énormément de gens qui nous envoient des messages pour nous soutenir. On ne peut pas répondre à tous, mais c’est touchant et cela nous permet de continuer à avancer debout et ne pas s’arrêter. Cette marche, cela nous tient à cœur, autant de personnes qui nous disent : 'On a envie de marcher pour Naomi', ça, c’est énorme", a notamment fait savoir Louange Musenga, émue, en conférence de presse.