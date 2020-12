Mort de Valéry Giscard d'Estaing : "Il n'avait pas d'atomes crochus avec Mitterrand", se souvient Jack Lang

Elle figure en bonne place dans les annales de la vie politique. Le 10 mai 1974, lors du débat de l'entre-deux tours de la présidentielle, Giscard interrompt son adversaire de la gauche avec cette phrase : "Vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur Mitterrand, vous ne l'avez pas", la formule marque les esprits. Plus de quarante après, elle est d'ailleurs toujours aussi célèbre, tout comme la réplique de Mitterrand à Valéry Giscard d'Estaing, le président sortant, lancé sept ans plus tard : "On m'a dit que vous étiez l'homme du passé et vous êtes l'homme du passif".