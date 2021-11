Mortalité infantile : la France est-elle passée "de la 4ᵉ à la 22ᵉ place en Europe" ?

Cet indicateur représente le nombre d'enfants décédés dans leur première année de vie, rapporté à 1000 naissances vivantes. Or, la France se situe bien en dessous de la moyenne européenne. Selon les chiffres d'Eurostat , ce taux s'approchait des 3,4 morts en 2019 dans l'Union européenne, alors qu'il était de 3,8 en France (nous avons choisi de prendre une année "normale" hors Covid-19). Ce qui place la France en 22ᵉ position, ex æquo avec la Pologne.

Ceci dit, le reste des observations du candidat à la présidentielle sont fausses. Non, la France ne se situait pas en 4ᵉ position de ce classement il y a sept ans. Avec 3,5 décès enregistrés pour 1000 bébés vivants en 2014, le pays était à la 15ᵉ place. Par ailleurs, la France n'est pas non plus "juste devant la Roumanie" aujourd'hui, contrairement à ce qu'affirme l'élu Insoumis. Ce pays d'Europe du sud-est avait enregistré 5,8 décès pour 1000 naissances vivantes en 2019.

Pourquoi, alors, Jean-Luc Mélenchon a-t-il assuré que la France était 4ᵉ du classement ? C'était en fait le cas au temps de "l'Union européenne des 15", comme le précise l'internaute sur le blog auquel fait référence Jean-Luc Mélenchon dans son tweet. Soit 2004, et non pas 2014. C'était il y a 17 ans et dans un classement qui ne comportait que 15 pays. À noter par ailleurs que si la France chute considérablement dans ce classement, ce n'est pas tant parce que cet indicateur explose. Mais parce qu'il stagne. Depuis 2005, "la diminution de la mortalité infantile marque le pas", comme l'écrivait l'Insee en 2016. Au contraire, cet indicateur "tend à baisser depuis 2005 dans quasiment tous les pays de l'Union européenne". Automatiquement, la France n'est donc plus exemplaire.

Un phénomène encore complexe à décrypter, aux causes "insuffisamment analysées", du propre aveu de la Cour des comptes. "Une part de cette stagnation reste inexpliquée", observait ainsi les Sages dès 2012.

