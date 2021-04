Mosquée de Strasbourg : "Aucune décision n’a été vraiment assumée" par la municipalité, tance Schiappa

"Je me réjouis sur le fond que ces 2,5 millions d’euros, qui représentent des places en crèche, n’aillent pas financer une association qui promeut l’islam politique", a déclaré Marlène Schiappa, avant de s’en prendre ensuite au comportement adopté par la municipalité. "Quelle lâcheté du début à la fin par la mairie de Strasbourg. Il n’y aucune décision qui n’a été vraiment assumée. C’est l’association elle-même qui finalement décide de ne pas demander de subvention."

En effet, les "porteurs du projet" de la nouvelle mosquée de Strasbourg ont retiré leur demande de subvention municipale, constatant "le besoin de consolider leur plan de financement", selon la maire. "Les politiques ne sont pas là pour subir face aux offensives de l’islam radical", a poursuivi la ministre, tandis que la mairie et l’État se sont engagés dans un bras de fer depuis le vote le 22 mars dernier du conseil municipal d'une délibération actant le "principe" d'une subvention de plus de 2,5 millions d'euros destinée au chantier de la mosquée, un projet porté par la Confédération islamique Millî Görüs (CIMG).

Un tel projet est possible en Alsace, où l'Église et l'État ne sont pas séparés et où le droit local autorise les collectivités à financer la construction d'édifices religieux.

Pour Marlène Schiappa, il est reproché à cette association, d’origine turque et gérant plus de 500 mosquées en Europe, "ses accointances avec les sphères d’Erdogan mais surtout d’avoir refusé de signer la charte pour l’islam en France, qui a été créée et ratifiée par des fédérations musulmanes. Elle refuse de signer un document disant que les lois de la République prévalent sur les lois religieuses. C’est cela l’islam politique." C’est aussi l’argument qui a été défendu par Gérald Darmanin pour s’opposer à la municipalité sur ce sujet.