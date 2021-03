Polémique sur la mosquée de Strasbourg : EELV menace de poursuivre Darmanin et Schiappa en diffamation

Le ton monte entre la majorité et Europe Ecologie-Les Verts. Tout a débuté mercredi 24 mars, lorsque le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a accusé la maire EELV de Strasbourg, Jeanne Barseghian, de "financer une ingérence étrangère sur le sol" français, après que la ville a accordé une subvention à la construction d'une mosquée soutenue par une association pro-turque. Sa collègue Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, ajoutait ensuite que "les maires du parti EELV sont sur une pente très glissante vis-à-vis de l’islamisme radical" et que les écologistes "flirtent de plus en plus dangereusement avec les thèses de l’islamisme radical".

Inadmissible pour le secrétaire général du parti EELV Julien Bayou. "Je demande solennellement à ces deux ministres des excuses ou à leur Premier ministre de les recadrer. Et à défaut nous porterons plainte pour diffamation et ils seront mis en examen", a-t-il déclaré ce jeudi sur Radio classique.

Mercredi déjà, les écologistes avaient dénoncé dans un communiqué la virulence de la majorité à son égard, listant les précédentes attaques sur le menu unique sans viande à la cantine ou le Tour de France. "Une énième fois, les écologistes sont la cible d’une cabale médiatique orchestrée par le parti de la majorité, qui, fébrile à l’approche d’échéances électorales, n’hésite pas à diffamer ses opposants politiques et à chercher à les discréditer", lisait-on.