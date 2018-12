Mouvement des "gilets jaunes" : quelles conséquences politiques ?

Le mouvement des "gilets jaunes" engendre des conséquences politiques pouvant être importantes pour l'exécutif et La République en Marche. Deux sondages ont été réalisés avant l'allocution d'Emmanuel Macron, lundi 10 décembre 2018, et ils n'étaient pas en leur faveur. Que révèle l'opinion publique sur la cote de popularité du chef de l’État et sur les élections européennes ?



Ce jeudi 13 décembre 2018, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", nous décrypte les résultats des deux sondages réalisés avant l'allocution d'Emmanuel Macron, lundi 10 décembre 2018. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 13/12/2018 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.