Municipales : 30% des électeurs ne sauraient pas que le 2nd tour a lieu ce dimanche

Au premier tour des élections municipales, seuls 44% des électeurs se sont déplacés pour voter. Ce dimanche 28 juin pour le second tour, l’abstention risque également d’être importante. Selon l’institut Odoxa, six électeurs sur dix pourraient s’abstenir au second tour des municipales. Et selon une étude de l’Ifop pour Directs.fr publiée le 12 juin, 38% des sondés seulement se disent prêts à aller voter.

"Un fort taux d’abstention me paraît inévitable dimanche. Le gouvernement a fait le choix de tourner rapidement la page des municipales, et on peut le comprendre. Mais le 28 juin, ce n’est pas la date idéale !", a expliqué au Télégramme le politologue Romain Pasquier, directeur de recherche à l’Institut d’études politiques de Rennes. "Le contexte n’est pas favorable à un intérêt spontané pour ce scrutin, à l’heure où tout le monde essaie de retrouver une vie normale et se projette vers les vacances".

La principale raison invoquée est la peur d’attraper le coronavirus. Selon le sondage Ifop, 35% des sondés craignent de tomber malade, certes c’est moins que pour le premier tour, où ils étaient 55%. Pourtant, selon une étude publiée le 22 juin par deux économistes belges et repérée par Le Parisien, le vote de dimanche ne devrait pas susciter de recrudescence de l'épidémie en France.