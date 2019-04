Municipales 2020 : à 97 ans, un maire envisage de briguer un neuvième mandat

Du haut de ses 97 ans, Marcel Berthomé ne semble pas prêt de raccrocher. Le maire de Saint-Seurin-sur-l'Isle, une petite commune de Gironde, pourrait se présenter à sa propre succession aux élections municipales en 2020, raconte ce lundi Le Parisien. Il s'agirait d'un neuvième mandat pour celui qui est en poste depuis… 48 ans.





"Je verrai à ce moment-là", a estimé dans Le Parisien l'édile, qui assure au passage qu'il ne se voit pas être conseiller municipal à (son) âge". Depuis son élection en 1971, Marcel Berthomé estime avoir effectué un millier de mariage, et organisé des centaines de conseils municipaux. Les portraits des présidents de la République ? Il en a accroché six dans son bureau. "Ce n’est pas toujours le meilleur qui est élu mais c’est le résultat d’une élection, et qui aime son pays respecte la hiérarchie", précise-t-il.