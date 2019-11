Municipales à Marseille : chez les Républicains, l'investiture de Martine Vassal sème la zizanie

Le soutien de la Commission nationale d'investiture (CNI) à Martine Vassal n'est pas une surprise : la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence et du département des Bouches-du-Rhône était soutenue par quelque 90 élus locaux et donnée devant son rival dans les sondages. Elle avait déjà reçu dans la matinée le soutien du mouvement Libres! de Valérie Pécresse. Mais surtout, la candidate a été adoubée par le maire sortant Jean-Claude Gaudin, resté un quart de siècle aux manettes de la cité phocéenne.

La dissidence de Bruno Gilles actée, l'état-major local des Républicains est aussitôt monté au front. "Je ne me résous pas à ce que (Bruno Gilles) porte une candidature dissidente de celle de notre famille politique et (je) l'appelle à me rejoindre pour associer nos forces et nos idées au service des Marseillaises et des Marseillais", a réagi Martine Vassal peu après.

"C'est une décision de sagesse qui s'imposait", a abondé Jean-Claude Gaudin qui a appelé Bruno Gilles "à respecter la décision de (sa) famille politique". "Je ne doute pas que la raison et la sagesse l'emporteront, une fois passée sa légitime déception".

Le conflit entre les deux élus n'est pas nouveau. Le président LR Christian Jacob avait d'ailleurs reçu courant novembre les deux prétendants, tous deux membres de la majorité municipale depuis plus de 15 ans, pour tenter de dénouer leur rivalité risquée dans ce bastion de la droite depuis 1995.

Les négociations butaient sur le partage des investitures de la métropole et de la ville, M. Gilles défendant cette idée de "maire à plein temps" tandis que Mme Vassal refusait de dissocier les deux présidences au nom de l'imbrication des compétences.