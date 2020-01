Municipales : avant celle de Cédric Villani, ces dissidences qui ont miné des candidatures à Paris

Avant le candidat LaREM, menacé par la concurrence du député dissident de l'Essonne, des divisions semblables ont contribué par le passé à affaiblir des candidats officiels, dans le camp de la droite et du centre, depuis 2001. Une situation d'autant plus difficile que la gauche apparaissait à chaque fois unie ou prompte à passer des alliances au-delà des personnalités qui la représentaient.

"J'irai jusqu'au bout." Cette rengaine, à nouveau martelée jeudi matin sur LCI par Cédric Villani, on l'a entendue bien des fois dans la bouche de candidats dissidents lors des élections municipales à Paris. Si la configuration est totalement nouvelle - un mouvement présidentiel créé il y a à peine quatre ans, sans "barons" établis, majoritaire aux législatives de 2017 dans la capitale, qui tente de conquérir une capitale dirigée par la gauche depuis 19 ans -, la situation dans laquelle se trouve le candidat de la majorité présidentielle, Benjamin Griveaux, en rappelle d'autres.

L'exemple le plus récent est celui de Nathalie Kosciusko-Morizet, la candidate investie en 2014 par l'ex-UMP pour tenter de détrôner la gauche après deux mandats de Bertrand Delanoë. Si la majorité socialiste d'alors semblait aborder le scrutin dans une situation beaucoup plus confortable que ne l'est celle d'Anne Hidalgo aujourd'hui, ces dissidences avaient considérablement miné la dynamique de campagne souhaitée par l'opposante NKM.

Pour la candidate soutenue par l'appareil UMP à l'issue d'une primaire, l'enfer s'était dispersé dans une bonne partie des arrondissements, dans la plus pure tradition de division propre à la droite parisienne. A l'instar du dissident Charles Beigbeder, une petite vingtaine de candidatures avaient concurrencé ses listes sur l'ensemble du territoire de la capitale. Si, à l'arrivée, leur faible poids n'avait pas remis en cause la présence de NKM au second tour, ces candidats avaient contribué à dynamiter de l'intérieur un défi déjà bien difficile à relever pour l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, faisant chuter la tête de liste dans son propre arrondissement, le 14e.