Municipales à Paris : Pierre-Yves Bournazel se rallie à Benjamin Griveaux

"A 60 jours du scrutin, il faut choisir l’intérêt de Paris. Et choisir, c’est parfois savoir renoncer", écrit Pierre-Yves Bournazel dans une lettre publiée ce jeudi, dans laquelle il annonce son ralliement à Benjamin Griveaux. "Nous partageons le constat de l’échec de la maire sortante et une vision commune de l’avenir de Paris. Sur de nombreux sujets, il a fait preuve d’enthousiasme et de volonté pour faire évoluer son projet, je m’en réjouis. Il est aujourd’hui prêt à travailler avec le plus de forces possibles et je le crois le plus à même de créer une dynamique afin d’éviter la réélection d’Anne Hidalgo", continue le député Agir.